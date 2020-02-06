Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

06.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:43
Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. , 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Yenişehir ilçesinde, aralarında alacak meselesi olan 2 grup arasında öğle saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ç. adlı genç, 2 kurşunla vurularak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastane kaldırılan A.Ç., tedaviye alınırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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