Diyarbakır'da '2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da '2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin' çağrısı

Diyarbakır'da '2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası ile düğün sektörü işletmecileri, 2 doz aşı olmayanların düğüne davet edilmemesi için çağrı yaptı.

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası ile düğün sektörü işletmecileri, 2 doz aşı olmayanların düğüne davet edilmemesi için çağrı yaptı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte artan vaka sayıları ve aşı oranının düşük olması nedeniyle Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda sivil toplum örgütlerinin başlattığı aşı kampanyası ve alınacak tedbirlere ilişkin ortak çalışma kararı alındı. Diyarbakır'da vaka sayılarının düşürülmesi ve aşı kampanyasının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan toplantının ardından alınan kararlar şöyle sıralandı: "Düğün salonunda çalışan tüm personellerin aşı olacak. Düğün salonlarına maskesiz girilmeyecek ve düğün boyunca maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecek. Düğün davetiyelerine düğüne maskesiz alınmayacağı sağlanacak. Düğün salonunda Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir personel görevlendirilecek ve bu personel sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapacak. Düğün süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık anons yapılacak. Düğün sahiplerinden 2 doz aşı olmayan misafirlerini düğüne davet etmemelerini rica ediyoruz. Düğün salonlarına gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve ateş ölçen personel ise tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak. Covid-19 önlemleri kapsamında Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği tarafından örnek düğün videosu ile Diyarbakır yerel sanatçıları aşıya teşvik amaçlı şarkı besteleyip video çekecek"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Aytaç Kara Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da '2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:58:54. #1.16#

title