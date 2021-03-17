Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

DİYARBAKIR'da, yakınları haber alamayınca apartman görevlisiyle evine girilen, 2 çocuk annesi Gülşah K. (38), mutfakta boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu. Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişinin üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülşah K.'den bir süre haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları, Gülşah K.'nin eşi N.K.'ye haber verdi. Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K., apartman görevlisi H.K.'yi arayarak, evine girmesi istedi. Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Gülşah K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, Gülşah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı