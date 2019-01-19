Diyarbakır'da 2 Bin Engelli Mesleki Eğitime Kavuştu

NURTEN ASLAN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir yılda 2 bin engelliye meslek sahibi olmalarına imkan sağlayacak eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğünce, engellerin ortadan kaldırılması, farkındalık oluşturulması, toplumun bilinçlendirilmesi, engellilerin yaşadığı stresin azaltılması, yeteneklerine göre aktiviteler düzenlenmesi, eğitim çalışmaları ve seminerler gerçekleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Kentteki engellilerin yaşamını kolaylaştıran, meslek sahibi olmalarını sağlayacak kurslar açan Engelli Şube Müdürlüğü, son bir yılda hizmet sunduğu 6 bin engelliden 2 bini için de meslek sahibi olmalarını sağlayacak çeşitli kurslar açtı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark Ortak Yaşam Alanında Engelli Şube Müdürlüğüne bağlı birimde engellilere bir yandan ahşap boyama, takı tasarım, örgü, bilgisayar, müzik atölyesinde de özellikle çocuk grubunda yer alan engellilere piyano, gitar, bağlama eğitimi veriliyor.

Engellilere, bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlanıyor.

"Yeteneklerini aktarma şansı buluyorlar"

Engelli Şube Müdürlüğünde sosyal hizmet uzmanı Nevin Tiyenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli politikası kapsamında birçok misyonu olan bir birim oluşturduklarını söyledi.

Birimde engellilere yönelik boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için hobi aktiviteleri yapıldığını aktaran Tiyenç, hem engellilere hem de ailelerine psikososyal danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Tiyenç, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmeti verdiklerini anlatarak, yetişkinler için açtıkları hobi kursları ve atölye çalışmalarının bulunduğunu, onlar için deri işleme, ahşap boyama, okuma yazma, sertifikalı bilgisayar, işaret dili, müzik ve takı tasarım gibi kurslar düzenlendiğini kaydetti.

Engelli vatandaşların yaşamları boyunca birçok engelle karşılaştığına işaret eden Tiyenç, engellerinin yanı sıra çevresel faktörlerin de onlara yüklediği bir stresin söz konusu olduğunu aktardı.

Tiyenç, şöyle konuştu:

"Engellileri yeteneklerine uygun kurslara yönlendiriyoruz. Çalışmalarımızla engelliler yeteneklerini dışa aktarma şansı buluyor. Meslek öğreniyorlar. Özgüvenleri ve kendilerine saygıları gelişiyor. Sosyal bir çevre kazanıyorlar. Sorunlarını bizimle paylaşıyorlar. Sorunlarına birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz."

Tiyenç, son bir yılda atölye çalışmaları, danışmanlık hizmeti, servis ve seminerler gibi faaliyetlerle 6 bin engelliye ulaştıklarını, atölye çalışmalarından 2 bin kişinin yararlandığını ifade etti.

"Kurslar, sosyal hayata katılmamızı sağladı"

Kursiyerlerden Özgür Çalış, takı tasarım kursunda eğitim aldığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalış, kurs sayesinde çeşitli takılar yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Mehmet Araç, ahşap boyama kursuna katıldığını, çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, farklı objeleri boyamayı öğrendiğini aktardı.

Ahşap boyamada ustalaştığını anlatan Araç, "Bu kurslar sayesinde engelliler evlerinden çıkabiliyor. Kurslar, sosyal hayata katılmamızı sağladı. Ayrıca düzenlenen farklı etkinliklere de katılıyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla iyi anlaşıyoruz. Diğer engellilerle de iletişim kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Belediye olmasa dört duvar arasında kalırdık"

Burak Yaşar, ahşap boyama kursuna katıldığını belirterek, bu eğitim için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olmasa dört duvar arasında kalırdık. Evde çok sıkılıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla'dan Allah razı olsun." diyen Yaşar, bütün engellilerin bu hizmeti almasını istediklerini dile getirdi.

Yaşar, çok güzel bir ortamda bulunmaları nedeniyle kursa katılmayan engeliler için üzüntü duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA