13.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:19

Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı içki satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslara yönelik il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 10 Aralık'ta merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramada toplam 2 bin 169 kaçak içki bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden, şahıs ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların hassasiyetle ve titizlikle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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