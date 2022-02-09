DİYARBAKIR'DA 19 SUÇ KAYDI OLAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'da, 1 ev ile 4 iş yerinden hırsızlık yapan ve 'hırsızlık' suçundan 19 kaydı olan F.Ş.A., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ve Yenişehir ilçesinde 1 ev 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüphelinin F.Ş.A. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan F.Ş.A.'nın, 'hırsızlık' suçundan 19 kaydının olduğu da belirlendi. F.Ş.A.?nın, son hırsızlığında 3 televizyon, 2 bilgisayar ve 1 kamera çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.