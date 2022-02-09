Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

DİYARBAKIR'da, 1 ev ile 4 iş yerinden hırsızlık yapan ve 'hırsızlık' suçundan 19 kaydı olan F.Ş.A., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.

DİYARBAKIR'da, 1 ev ile 4 iş yerinden hırsızlık yapan ve 'hırsızlık' suçundan 19 kaydı olan F.Ş.A., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ve Yenişehir ilçesinde 1 ev 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüphelinin F.Ş.A. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan F.Ş.A.'nın, 'hırsızlık' suçundan 19 kaydının olduğu da belirlendi. F.Ş.A.'nın, son hırsızlığında 3 televizyon, 2 bilgisayar ve 1 kamera çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Bağlar, Güncel, Haberler

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