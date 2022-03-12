Diyarbakır'da 19 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı - Haberler

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Diyarbakır'da 19 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı - Serdar Sunar - Güncel
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Diyarbakır'da 19 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 1 metreye ulaşırken, 19 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, Kulp, Lice, Hani ve Çüngüş ilçelerinde 18 araç ve 32 personelle 24 saat esasına göre çalışıyor.


Diyarbakır'da 19 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı

Diyarbakır'da 19 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Serdar Sunar - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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