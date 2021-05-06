DİYARBAKIR - 1800 yıllık Saint George Kilisesi onarılıyor
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DİYARBAKIR - 1800 yıllık Saint George Kilisesi onarılıyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 1800 yıllık Saint George Kilisesi, yapılan onarımın ardından yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Diyarbakır'da 1800 yıllık Saint George Kilisesi, yapılan onarımın ardından yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale'de 2008 yılında restore edilen, milattan sonra 3. yüzyıldan kalma Saint George Kilisesi, sanat galerisi olarak hizmet vermeye başladı. Kilisede zamanla bakıma ihtiyaç duyulması üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Yapılan ihalenin ardından ilgili kurum ve kurullar gözetiminde kilisenin kubbe, dam örtüsü, yalıtımı, derz yenilenmesi, elektrik, drenaj gibi ihtiyaç duyulan bölgelerinde onarım çalışması yürütülüyor.

Kilise, yüzde 90'ı bitirilen çalışmaların tamamlanmasıyla eski işleviyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, AA muhabirine, Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun göreve başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların kendilerinden en büyük isteğinin, tarihi surların restorasyonu, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Çizdikleri yol haritası kapsamında 1. ve 2. etap olarak başladıkları surlardaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karaaslan, bütünlük oluşturması anlamında söz konusu kilisede de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kilisenin Romalılardan bugüne kadar ulaşan bir kültür varlığı olduğunu dile getiren Karaaslan, kilisenin İçkale bölgesinde en önemli eserlerden biri olduğunu kaydetti.

Saint George Kilisesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bütünlük oluşturması amacıyla onarım çalışmalarının yürütüldüğünü bildiren Karaaslan, "Kilisenin damındaki otları temizledik ve su akıntısını engelledik. Döşeme ve elektrik tesisatını yeniden onardık. Cephe aydınlatmalarını yaptık. Drenaj hatlarını yeniledik." dedi.

Yürütülen çalışmalarının kente katkı sağlayacağını ifade eden Karaaslan, "Görev süremiz boyunca bütün restorasyonları yapıp tarihi eserleri gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz, Restorasyonlarımızı tamamlayarak Diyarbakır'ı turizm şehri haline getirmek istiyoruz." değerlendirmede bulundu.

DİYARBAKIR - 1800 yıllık Saint George Kilisesi onarılıyor
DİYARBAKIR - 1800 yıllık Saint George Kilisesi onarılıyor
DİYARBAKIR - 1800 yıllık Saint George Kilisesi onarılıyor
DİYARBAKIR - 1800 yıllık Saint George Kilisesi onarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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