Diyarbakır'da 180 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 180 kilogram esrar ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Kayapınar ilçesinde durdurulan kamyonette arama yapıldı.



Aramada aracın kasasının altına gizlenmiş 180 kilogram kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirildi.



Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.