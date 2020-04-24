Diyarbakır'da 158 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 158 kilogram esrar ele geçirildi.
24.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:40
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 158 kilogram esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesinde 3 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Operasyonda, 127 kilogram toz, 31 kilogram kubar olmak üzere toplam 158 kilogram esrar yakalandı.
Kaynak: AA