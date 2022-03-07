Diyarbakır'da 150 kanser hastası için etkinlik

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde tedavi gören 150 kanser hastası kadın için etkinlik düzenleniyor.

Meya Ajans ve Güzellik Atölyesi sponsorluğu ve Radisson Blu otel işbirliğiyle 150 kanser hastası kadın için etkinlik düzenleniyor. Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğine bağlı 150 kanser hastası kadını bir araya getirecek olan geceye İstanbul'da bulunan daha önce 62 il gezmiş tek kadın Esra Dağdelen davet edildi. Kadınlara moral ve motivasyon sağlaması açısından uzman psikologla söyleşi yapılacak. Sanatçılarında olacağı etkinlikte hayırseverlerden alınan hediye çekleri kadınlara hediye edilecek.

Projeyi başından beri takip edip ve yürütülmesi için çalışma içinde olduklarını söyleyen Maya Ajans kurucusu ve koordinatörü Elif Yıldız, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kendileri için daha güzel, anlamlı ve güzel bir projeye imza atacaklarını ifade etti.

Kadınların dernek aracılığı ile tespit edildiğini aktaran Yıldız, "Çünkü bu kadınlar derneğe üye ve maddi imkanları yetersiz olan, tedavi masrafları bile dernek üzerinden karşılanan, daha önce böyle bir organizasyona katılmamış kadınlar. Yukarıda bahsedilen organizasyon dışında kadınlar için birde ajansım tarafından fotoğraf çekme alanı oluşturuyoruz. Özel bir günde özel bir alanda anı olarak fotoğrafları da olsun istedik. Bunun dışında güzellik atölyesi sahibi Özcan Yalınkılıç ile birlikte zaman ayırıp hayırseverler ile görüşüp hediyeler aldık. Kadınlar ne kadar mutlu olursa bizde o kadar mutlu olacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Yerel