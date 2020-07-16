Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde şehit düşenler için kentteki camilerde sela okundu.
16.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:34
DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde şehit düşenler için kentteki camilerde sela okundu.
15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe gecesinde düzenlediği saldırılarda şehit düşenler için Türkiye geneli okutulan sela Diyarbakır'daki camilerde de okundu. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de de saat 00.13'de sela okunmaya başlandı. Camilerde okunmaya başlanan selaların ardından vatandaşlar da şehitler için dua etti.
Kaynak: DHA