Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde şehit düşenler için kentteki camilerde sela okundu.

DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde şehit düşenler için kentteki camilerde sela okundu. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe gecesinde düzenlediği saldırılarda şehit düşenler için Türkiye geneli okutulan sela Diyarbakır'daki camilerde de okundu. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de de saat 00.13'de sela okunmaya başlandı. Camilerde okunmaya başlanan selaların ardından vatandaşlar da şehitler için dua etti.

Kaynak: DHA