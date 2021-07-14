Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinliği
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinliği

Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle Dicle Üniversitesi kampüsünde oryantiring yarışması düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle Dicle Üniversitesi kampüsünde oryantiring yarışması düzenlendi.

Sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran, bireysel veya takım olarak genellikle ormanlık alanda yapılmakla birlikte park gibi alanlarda da yapılabilen oryantiring Dicle Üniversitesi kampüsünde düzenledi. Dicle Üniversitesi kampüsünde yer alan piknik alanı ve arazi koşulları kullanılarak gerçekleştirilen yarışmaya DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve farklı fakültelerden toplamda 50 sporcu yer aldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç dereceye giren öğrencileri kutlayarak, öğrencilere ve davetlilere ikramlarda bulundu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinliği
Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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