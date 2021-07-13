Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu Camisi önündeki meydanda yapılacak
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu Camisi önündeki meydanda yapılacak

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu Camisi önündeki meydanda yapılacak
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi önündeki meydanda yapılacak.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi önündeki meydanda yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca belirlenen "Türkiye geçilmez" temasıyla düzenlenecek etkinlikler, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Halit Gülser ve Askeri Çoban'ın kabirlerindeki anma ile başlayacak. Sonrasında Vali Münir Karaloğlu ve yetkililerce Şehit Mehmet Karaaslan'ın ailesi ziyaret edilecek.

İkindi namazının ardından şehitler için Ulu Camide Hatm-i Şerif duası yapılacak, vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin, yakın zamanda çevre düzenlemesini tamamlayarak kentin yeni sanat merkezi olarak belirlediği Keçi Burcu'nda saat 18.30'da yaşanan hain darbe girişiminin etkin şekilde anlatılması için "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.

Keçi Burcu Fuaye alanında gerçekleştirilecek sergide, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinde o gece yaşananların fotoğrafları yer alırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca özel olarak hazırlanan video görüntüleri Keçi Burcu'na yansıtılacak.

Etkinlik, milletin zaferine vurgu yapılması amacıyla saat 19.00'da Keçi Burcu'ndan Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.

Darbe girişimini anlatan klam seslendirilecek

Kurşunlu Camisi meydanında akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayacak etkinliklerde sinevizyon gösterimi, tiyatro, şiir dinletisi, konserler yer alacak.

Kürtçe klam ve stranların seslendirileceği Dengbej divanında, Dengbej Seyithan Koç, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bestelediği klamı okuyacak.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 24.00'te yapacağı konuşmanın ardından okunacak sala ve dualarla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu Camisi önündeki meydanda yapılacak - Haberler
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