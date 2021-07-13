Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği 15 Temmuz'da belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu yapacakları seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak - Haberler
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