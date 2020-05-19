Diyarbakır'da 15 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı
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Diyarbakır'da 15 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı

Diyarbakır'da, Kadir Gecesi münasebetiyle 15 bin kişiye kandil simidi, lokum, şeker ve gül suyu dağıtıldı.

Diyarbakır'da 15 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı
19.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:56

Diyarbakır'da, Kadir Gecesi münasebetiyle 15 bin kişiye kandil simidi, lokum, şeker ve gül suyu dağıtıldı.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğiyle yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Kadir Gecesi dolayısıyla belediye parkında program düzenlendi.

Program kapsamında saat 19.19'da belediyenin bando ekibi İstiklal Marşı'nı okudu, vatandaşlar da evlerinin balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

İftardan sonra devam eden programda Kur'an- Kerim okundu, dua edildi, ilahiler seslendirildi, meşale yakıldı ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla davet edilen engelliler de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde programı izledi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, birçok özel günün birleştiği bir anı yaşadıklarını söyledi.

Kadir Gecesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile gecikmeli de olsa Dünya Engelliler Haftası'nı bir arada kutladıklarını dile getiren Beşikci, bu etkinliğe engellileri de davet ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin ve bütün İslam aleminin kandilini kutlayan Beşikci, "İnşallah bu Kadir Gecesi'nin yüzü suyu hürmetine bu virüs belasından en kısa zamanda en az hasarla bir an önce kurtulmamızı Allah'tan diliyorum." dedi.

Beşikci, daha sonra engellilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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