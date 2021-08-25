DİYARBAKIR'DA 1400 SÜLÜN DOĞAYA BIRAKILDI

DİYARBAKIR'ın Ergani, Çermik, Çüngüş, Dicle ve Silvan ilçelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 1400 sülün doğaya bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani, Çermik, Çüngüş, Dicle ve Silvan ilçelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 1400 sülün doğaya bırakıldı.

Samsun Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen 1400 sülün, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sülünler, Ergani, Çermik, Çüngüş, Dicle ve Silvan ilçelerinde Şube Müdürü Erdal Seven ile kırsal mahalle muhtarları tarafından belirlenen alanlarda doğal yaşam alanına bırakıldı. Sülünlerin avının yasak olduğunu hatırlatan Şube Müdürü Erdal Seven, bu kuşlarının korumasının kendi ekipleri ve muhtarlar tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı