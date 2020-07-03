Diyarbakır'da 14 günde 3 ton esrar ve 28 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
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Diyarbakır'da 14 günde 3 ton esrar ve 28 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte son 14 günde 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 14 günde 3 ton esrar ve 28 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
03.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:22

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte son 14 günde 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirtti.

Son 14 günde Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini bildiren Karaloğlu, "Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Hint kenevirleri yerinde imha edildi

İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında narko terörizmle mücadele kapsamında Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde operasyon düzenlendi.

İstihbari çalışmalar sonucu tespit edilen 267 farklı koordinatta 510 kilogram toz esrar, 2 ton 229 kilogram kubar esrar, 337 kilogram skunk olmak üzere toplam 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ile kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 15 su motoru, 2 jeneratör ve 16 bin 592 metre su hortumu ele geçirildi.

Hint kenevirleri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

Ele geçirilen kenevirlerden yaklaşık 858 ton toz esrar elde edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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