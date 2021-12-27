Diyarbakır'da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi

Diyarbakır'da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 130 bin kaçak makaron ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 130 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçe merkezine kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Kaçak makaronların bir iş yerine götürüldüğünü tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında 13 koli içerisinde 130 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Kaçak makaronlar muhafaza altına alınırken, 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.


Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

 Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

 Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title