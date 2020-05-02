Diyarbakır'da 126 teknik personelle 4 milyon dekarda süne mücadelesi başlatıldı

Diyarbakır'da 126 teknik personelle 4 milyon dekarda süne mücadelesi başlatıldı Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden 126 teknik ekiple 4 milyon dekar arazide süne mücadelesine devam ediyor.

Diyarbakır'da 126 teknik personelle 4 milyon dekarda süne mücadelesi başlatıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden 126 teknik ekiple 4 milyon dekar arazide süne mücadelesine devam ediyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri arazide 2020 yılı süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 126 idari, teknik ve yardımcı personel ile oluşturulan 28 kontrol ekibi, korona virüs salgınının olduğu bu günlerde üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için özverili çalışmaya devam ediyor.

Kayapınar ilçesi Cücük Mahallesinde çiftçilerle birlikte arazide inlemelerde bulunan Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte 4 milyon dekar alanda süne mücadelesi yürütülmekte olduğunu söyledi. Hasat döneminden önce süne ile ilgili olan mücadelenin hızlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerekmekte olduğunu belirten Atalar, "Şuanda yaptığımız çalışmalarla 17 ilçemizde 4 milyon dekar arazide süne zararlısının kışlaklardan araziye inmesi sonucunda bizimde çalışmalarımız başladı. 126 teknik personelimizle beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sünenin hububat alanlarına zarar vermesini engellemek maksadıyla ilk önce ergin süneleri tamamlandı. 3 gün önce tamamladığımız süneylerden sonra ekiplerimiz akabinde 10 gün sürecek olan yumurta süneylerini yapmak zorundadır. Bu tarihler arasında ara verilmesi söz konusu olamaz. Çünkü zararın arazide bulunduğu müddetçe bizde onun bulunduğu zarar verdiği alanı tespit etmemiz ve zarar vermeden önce çiftçilerimize bildirmemiz gerekmektedir. Süne ergin oranları yüzde 2'nin üzerine çıktığında buğdayımız ekmeklik ve makarnalık vasfını kaybediyor, tamamen yemlik oluyor. Yemlik olduğu taktirde de çiftçinin satacağı ürüne yüzde 50 bir fiyata satmak zorunda kalacak. Diyarbakır ilimizde uzun yılların ortalaması 473 milimetre olan yağış bu yıl 600 milimetreyi buldu. Dolayısıyla yağışla ilgili bir sorunumuz yok. Önümüzde ki 15-20 gün içerisinde de her hangi bir şey meydana gelmediği takdirde çok güzel bir hasat sezonu başlayacağımızı öngörüyoruz. 3 bin 299 denetim gerçekleşti. Hala denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA