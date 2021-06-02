DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde tespit edilen 115 ayrı noktaya yönelik hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde tespit edilen 115 ayrı noktaya yönelik hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 26 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarılan operasyonda, 2,5 milyon kök Hint keneviri bulunarak imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediliyor. Lice ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 115 ayrı noktada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. 87 tim ve narkotik köpeklerin de yer aldığı operasyonda 2,5 milyon kök Hint keneviri tespit edilerek, imha edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulanan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Antony Blinken Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:11:43. #1.16#

title