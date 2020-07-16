Diyarbakır'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi
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Diyarbakır'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Diyarbakır'da
16.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:48

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Diyarbakır'daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Vali Münir Karaloğlu'nun ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD'ın bir arada hizmet vereceği merkezde, vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 dilde hizmet sağlanacak.

Bu kapsamda merkeze gelen ilk çağrı olan Ergani ilçesinde anız yangınına yanıt veren Karaloğlu, vatandaşın çağrısını ilgili birimlere yönlendirdi.

Daha sonra birimde incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de acil çağrı merkezlerinin Diyarbakır'da da hizmete girmesiyle 47'ye ulaştığını söyledi.

Her kurumun ayrı acil çağrı numaralarının bulunduğunu, bunların hepsini vatandaşların aklında tutmasının zor olduğunu aktaran Karaloğlu, bu kadar parçalı acil çağrı hizmetinin verilmesinin hem maliyetli hem de kurumlar arası koordinasyon açısından zor bir iş olduğunu vurguladı.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bir çatı altında bütün acil çağrılar 112 numarasıyla birleştirildi. Artık vatandaşımız, itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, orman yangını ve AFAD'la ilgili problemi bile olsa 112'yi arayarak acil çağrısını bırakıp hizmet isteyebilecek. Bu şekilde hızı artıracağız. Müdahaleyi hızlandırarak, maliyetlerimizi düşürmüş olacağız. En önemlisi de koordinasyonumuz artacak. Çünkü bir acil problem ortaya çıktığında sadece bir kurumun işi olmuyor. Trafik kazasına ilişkin 112'ye çağrı düştüğünde buradaki arkadaşlar hemen koordine edip hangi birimlerin orada bulunması gerekiyorsa onlara çağrıyı aktararak ihtiyaç olacak bütün kurumları aynı anda olay yerine ulaşmasını sağlayacak. Bu yeni ve çağdaş bir sistemimiz kentimize hayırlı olsun."

Vatandaşların 3 dilde çağrılarını bırakma imkanı sağlanacak

Diyarbakır çok dilli bir şehir olduğunu anlatan Karaloğlu, çağrı merkezine vatandaşların Türkçe'nin yanında, Kürtçe ve Zazaca çağrılarını bırakabileceklerini, o dilleri bilen personelin vatandaşlara yardımcı olacağını bildirdi.

Vatandaşların, 112'yi sadece acil ihtiyaçlar için kullanmasını isteyen Karaloğlu, "Gereksiz meşgul edersek, belki kendimiz ve sevdiklerimizden birinin acil ihtiyacını ertelemiş oluruz. Bunun da maliyetleri çok olur. 112'yi vatandaşlarımız hafızalarında tutsun. Sadece acil ihtiyaçlarında kullansın. Bu konuda da önümüzdeki dönemde okullarımızda ve toplumun eğitimiyle ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise "112 acil çağrı merkezinin temel amacı insanların acil durumlarda farklı kurumları aramak için birden fazla numarayı belleklerinde tutmalarından kurtarmak ve acil çağrı hizmeti veren kurumları aynı çatı altında toplayarak acil durumlarda koordinasyonu daha hızlı sağlayarak olaya hızlı müdahale etme imkanı için kurulmuş bir sistemdir." dedi.

Vali Karaloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de eşlik etti.

Kaynak: AA

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