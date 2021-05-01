Diyarbakır'da 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı.

Paylaşımda "Uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 3 farklı noktada gerçekleştirilen Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu kapsamında toplam 102 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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