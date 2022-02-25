Diyarbakır'da "100. Yılında Gençlik Perspektifi" programı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunca "100. Yılında Gençlik Perspektifi" programı gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine değinen Türkmenoğlu, "Kentte çok önemli bilim adamları var. Farklı kültürleri benimseyerek kültürel anlamda yozlaştık. Toplumun örf ve adetlerini milli ve manevi değerlerini unutmamak gerek. Burası dünyanın göz bebeği, peygamberler şehridir. Bu nedenle insanın yaradılışı burada başladı." dedi.

Rektör Prof. Dr. Karakoç da üniversitenin hedeflerinden söz ettiği konuşmasında, "Üniversite ile 2023, 2053 ve 2071 yılına dek büyük hedeflerimiz var. Her türlü çalışma bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı (GENÇAĞ) Genel Başkanı Mehmet Sercan Öğe ise gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.