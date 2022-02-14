Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'nın Ergani ilçesinde kaldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yakalanan R.A, cezaevine teslim edildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel