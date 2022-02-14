Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'nın Ergani ilçesinde kaldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yakalanan R.A, cezaevine teslim edildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, Güncel, Haberler

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