Diyarbakır'da 10 proje için toplu temel atma töreni düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 10 proje için toplu temel atma töreni düzenlendi

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 10 proje için toplu temel atma töreni düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Millet Bahçesi, Cam Seyir Terası, Bilgi Evi, Kapalı Semt Pazarı ve Tarımsal Amaçlı Havuz gibi projelerin yer aldığı toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Millet Bahçesi, Cam Seyir Terası, Bilgi Evi, Kapalı Semt Pazarı ve Tarımsal Amaçlı Havuz gibi projelerin yer aldığı toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her köşesine değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak 10 ayrı hizmetin temelini attıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın insanlık tarihi açısından önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Karaloğlu, her medeniyetin bu topraklarda yaşadığı dönemde kente değer kattığını ifade etti.

Kendilerinin bu emaneti devraldığını anlatan Karaloğlu, bir taraftan şehri imar ettiklerini diğer taraftan ise çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve muhtaçlara dokunacak sosyal proje yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yapıldığı şehrin Diyarbakır olduğunu ifade eden Karaloğlu, çocuklara yönelik bilgi evi, üniversite öğrencilerine yönelik ise akademi lise oluşturduklarını, engellilere yönelik de mola evleri oluşturacaklarını söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Biz gece gündüz yoldur, caddedir, sokaktır, parktır, altyapı ve üstyapı diye koşturuyoruz. 20 yıldır, 30 yıldır bu milletin geleceğini çalanlar bizim yaptıklarımıza kötü diyemiyorlar. Ama şunu diyorlar 'kardeşim bu şehirde işsizlik var işsizlik, sen fabrika yapsana, istihdam alanı oluştursana. Nedir tutturmuşsunuz yol, cadde ve sokak yapıyorsunuz.' Hiç dünyada altyapısı olmayan bir bölgeye yatırımın gittiğini gördünüz mü? Yol olmayan, lojistik merkezi olmayan, içme suyu olmayan, kanalizasyonu olmayan, arıtma tesisi olmayan bir şehre yatırımcının gittiğini gördünüz mü? Biz bu altyapı yatırımlarıyla Diyarbakır'ı yatırım yapılan şehir kategorisine sokuyoruz. Bunu görün artık. Bunu görmüyorsanız yapılan işe laf atmayın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteği, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanlarının gayretleri ile Diyarbakır için üretmeye devam edeceklerini dile getiren Karaloğlu, yapılan eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şehirdeki istihdamı artırmak için de çok ciddi gayretleri olduğunu anlatan Karaloğlu, "Bakın, şu anda birinci organize sanayi bölgemiz doldu. Beşinci genişleme sahası için çalışıyoruz. Tekstil organize sanayimizde 70 fabrikamız devam ediyor, 15'i üretimine başladı. İkinci genişleme alanı dosyasını hazırlıyoruz. Karacadağ organize sanayi bölgemizin altyapı projeleri tamamlandı. İnşallah 2021 yılı içerisinde altyapı ihalesi yapılacak. Niye? Yatırımcı gelsin hazır parseller bulsun, iş olsun, AŞ olsun, yatırım ve ihracat olsun diye. Bunları görmeyenlerin, 40 yıldır bu şehrin geleceğini çalanların bu yapılanlara laf söyleme hakkı yok. Ne olur gölge etmeyin başka bir ihsan istemiyoruz. Sadece gölge etmeyin. Biz Diyarbakır halkıyla kurmuş olduğumuz gönül bağıyla Diyarbakır'ın hem yatırımını hem altyapısını Allah'ın izni ile çözeriz." dedi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Yeşim Salkım Kylie Jenner Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Binali Yıldırım Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da 10 proje için toplu temel atma töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 20:21:17. #1.12#