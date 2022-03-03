DİYARBAKIR'DA 10. MEZOPOTAMYA İNŞAAT FUARI BAŞLADI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 3 gün sürecek olan 10. Mezopotamya İnşaat Fuarı, yurt dışından da gelen ticaret odalarının temsilcileriyle başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Dünya'da şuan Çin'den sonra en büyük taahhüt sektörü Türkiye Cumhuriyeti'nde. Asya'dan, Avrupa'ya çok büyük projeleri bizim müteahhitlerimiz inşa ediyorlar? dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve ALZ Group'un organize ettiği 10. Mezopotamya İnşaat Fuarı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nini (IKBY) Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Musul'daki ticaret ve mühendis odalarının katılımıyla başladı. 3-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuarın açılışına IKBY'den gelenlerin yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve inşaat sektörünün temsileri katıldı.

'ÇİN'DEN SONRA EN BÜYÜK TAAHHÜT SEKTÖRÜ TÜRKİYE'DE'

Açılışın ardından bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın insanlığın yerleşik hayata geçtiği yukarı Mezopotamya'da önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Karaloğlu, 'Mağara döneminden bu yana kadar bütün değişimleri ve inşaat sektöründe kullanılan bütün malzemeleri Diyarbakır'da görme şansımız var. Diyarbakır böyle bir yer. Burada inşaat sektörüyle ilgili bir fuar düzenlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurtiçi ve yurt dışından katılımlar var. İnşaat sektörü ülkemiz için çok önemli. Dünya'da şuan Çin'den sonra en büyük taahhüt sektörü Türkiye Cumhuriyeti'nde. Asya'dan Avrupa'ya çok büyük projeleri bizim müteahhitlerimiz inşa ediyorlar. Diyarbakır'da da 33 medeniyetin bize bıraktığı tarihsel miraslar, köprüler, camiler, kiliseler ve sivil mimari örneklerimiz var. Bir taraftan da modern Diyarbakır'a baktığımızda çağın mimarlık örneklerinin görülebileceği kentin modern bir tarafı var. İşte böyle bir kentte Mezopotamya markasıyla insanlığın yerleşik hayata geçtiği bu coğrafyada inşaat fuarı düzenlenmesi önemli. İnşallah bu fuarı önümüzdeki dönem büyüterek devam etmek lazım" dedi.

'FUARLAR EKONOMİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ'

Ankara'dan fuara katılan ve stant açan Mimar Pınar Günseven, "Neden daha önce gelmedik diye düşünüyoruz. Bayıldık Diyarbakır'a. Fuar sayesinde geldik. İnsanları çok sıcak, Memleketimizin güzel bir diyarı. Fuarlar bizim ekonomimiz için ve mesleki gelişimimiz için çok değerli ve önemli. Sektörel bazda birbirimizle bağlantı kuruyoruz. Yeni ürünleri de tanıyoruz? diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, beraberindekilerle, stantları gezerek bilgi aldı. (DHA)