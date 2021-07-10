Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
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Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı

Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, bulantı ve yüksek ateş belirtileri üzerine koronavirüs testi yapılan 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada yaşayan 8 kişinin sonucu pozitif çıktı.

DİYARBAKIR'da, bulantı ve yüksek ateş belirtileri üzerine koronavirüs testi yapılan 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada yaşayan 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bina, çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak, karantinaya alındı. Polis ise binaya giriş ve çıkış yapılmaması için nöbet tutmaya başladı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde, 264 dairenin bulunduğu 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada oturan 8 kişide, bulantı ve yüksek ateş şikayetleri oldu. Yapılan test sonucu 8 kişide koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği bina, karantinaya alındı. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Polis ekipleri de binanın önünde nöbet tutmaya başladı.


Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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