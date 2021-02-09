Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor
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Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor

09.02.2021 13:38 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:42
Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor

DİYARBAKIR'da, 10 kişiye istihdam sağlanacak Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

DİYARBAKIR'da, 10 kişiye istihdam sağlanacak Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Diyarbakır'ın ekonomisine, istihdamına ve ticaretine katkı sunacak Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi için parsel tapuları verildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şanlıurfa kara yolunda 295 hektarlık alan üzerine kurulacak Karacadağ OSB'de 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parselin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, parsel tapularının, Kayapınar Tapu Müdürü Ersin İde ve Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç arasında imzalanan protokol sonrası Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil'e teslim edildiği kaydedildi. Bakanlık tarafından 2020 yılı yatırım programına değerlendirilen Karacadağ OSB içinde en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle birlikte mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacağı vurgulandı. Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası iş birliğinde, yaklaşık 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak Organize Sanayi Bölgesi'nin, Diyarbakır'ın sanayisine katma değer sağlaması bekleniyor.

 


Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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