DİYARBAKIR'DA, 10 BİN CEVİZ AĞACI AŞILANDI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' kampanyası kapsamında kırsal mahallelerindeki çiftçileri desteklemek amacıyla ürün vermeyen 10 bin ceviz ağacına kalem aşısı uyguladı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' kampanyası kapsamında kırsal mahallelerindeki çiftçileri desteklemek amacıyla ürün vermeyen 10 bin ceviz ağacına kalem aşısı uyguladı. Aşıma çalışmasına katılan Vali Münir Karaloğlu, ceviz ağaçlarının aşılama işlemini tamamladıklarını ve bu yıl ilk kez kestane ağaçlarının da aşılanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin kırsal mahallelerindeki çiftçileri desteklemek amacıyla ürün vermeyen 10 bin ceviz ağacına kalem aşısı uyguladı. '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' kampanyası kapsamında yapılan aşılama programına katılan Vali Münir Karaloğlu, 16 milyon liralık bir projeyle aşılama işlemini tamamladıklarını söyledi. Haziran ayında 28 bin fıstık ağacını da aşılayacaklarını aktaran Karaloğlu, şunları söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı'mız önderliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve GAP İdaresi ortaklığında Diyarbakır'ı '2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı' ilan etmiştik. Yaklaşık 16 milyonluk bir projeyle özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde ceviz, badem ve fıstık meyveleriyle ilgili vatandaşlarımıza destek vermeye ve yeni kapama bahçeler oluşturma noktasında çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ceviz ağacı aşılama işlemini tamamladık. Mevsimi geldiğinde bu sene 28 bin fıstık aşısı da yapacağız. Bu yıl ilk defa Diyarbakır'da kestane aşısı da yapmış olacağız. Böylelikle bölgemizde 2023'e geldiğimizde 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçelerimizin oluşmasını hedefliyoruz. Kırsalda vatandaşın gelirini arttıracak birçok faaliyete Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak imza atıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı