2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 990 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.