Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı.
Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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