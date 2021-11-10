Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı.

Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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