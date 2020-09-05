Diyarbakır'da 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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Diyarbakır'da 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

05.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:04

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüyle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuyu bulmak ve gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla sürdürülen "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında başlatılan narko terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 9 farklı noktada 1 ton 451 kilogram toz ve 305 kilogram kubar olmak üzere 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir, numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'da 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

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