Diyarbakır'da 1 ton 133 kilo esrar ele geçirildi Diyarbakır'da son bir ayda düzenlenen 84 operasyonda 1 ton 133 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da son bir ayda düzenlenen 84 operasyonda 1 ton 133 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında avukatların da olduğu 99 zanlıdan 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Mayıs- 11 Haziran arasında il merkezi ile Ergani, Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 84 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyonlarda, 1 ton 42 kilo 822 gram kubar esrar, 72 kilo 241 gram toz esrar, 180,73 gram metamfetamin, 46,14 gram eroin, 111 adet ecstasy hap, 8 gram plaka esrar ve 5 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı av tüfeği, 3 adet tabanca ve bu silahlara ait 55 adet dolu fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan toplam 99 şahıstan, aralarında Adana Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı. 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 53 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA