Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi.

06.09.2019 11:42
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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