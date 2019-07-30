Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınar ilçesinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında tespit edilen bir terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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