Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınar ilçesinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında tespit edilen bir terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Güncel Haberleri
23:37 - İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı- İsrail, 3 yılda 20 Filistinli çocuğu hapis...