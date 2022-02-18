Diyarbakır'da "1. SinemAnadolu Film Günleri" düzenlenecek - Haberler
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Diyarbakır'da "1. SinemAnadolu Film Günleri" düzenlenecek

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenleyeceği "1. SinemAnadolu Film Günleri" ile 7 filmi sanatseverlerle buluşacak.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenleyeceği "1. SinemAnadolu Film Günleri" ile 7 filmi sanatseverlerle buluşacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ücretsiz "1. SinemAnadolu Film Günleri" düzenleyecek.

21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek film günlerinde Anadolu'da çekilmiş 7 filmin gösterimi yapılacak.

Yönetmenlerin katılımı ile her gün bir sinema gösterimi ve söyleşinin düzenleneceği film günleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda gerçekleşecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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