Diyarbakır'da 1 milyon 629 bin 52 çiçek dikildi
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Diyarbakır'da 1 milyon 629 bin 52 çiçek dikildi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 1 milyon 629 bin 52 çiçek dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan ve meydanlara tamamı kendi tesislerinde ürettiği farklı türlerde 1 milyon 629 bin 52 mevsimlik yazlık ve kışlık çiçek dikildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan ve meydanlara tamamı kendi tesislerinde ürettiği farklı türlerde 1 milyon 629 bin 52 mevsimlik yazlık ve kışlık çiçek dikildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, meydan, yeşil alanlar ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarını 17 ilçede planlı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kentin ilk görünen yüzü olan uluslararası havaalanın yer aldığı Kamışlo Bulvarı ve tarihi Sur ilçesine açılan Elazığ Bulvarını bölgeye özgü "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lale, gül, çiçek ve farklı türde ağaçlarla süsledi.

Sur ilçesinde turistlerin ve vatandaşların uğrak yeri olan tarihi mekanların bulunduğu alanlara da büyük önem veren ekipler, özellikle Fatih Paşa Cami, İçkale ve Keçi Burcu çevre düzenlemesinde estetik bir görünüm elde etmek için yüzlerce ağaç, binlerce mevsimlik çiçek ve çalı dikti.

Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirme çalışmalarında kentin mevsim ve doğasına uyum gösteren farklı türde ve renkte gül fideleriyle kavşak, park ile refüjleri süsledi. Ekiplerin diktiği 22 bin 965, kurum ve vatandaşlara dağıttığı 4 bin gül sayesinde Diyarbakır caddeleri mayıs itibariyle gül kokacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aynı zaman diliminde bitkilerin ve ağaçların bulunduğu alanların daha estetik bir görünüme kavuşması için farklı türlerde 34 bin 84 çalı, kentte daha yeşil bir görünüm kazandırmak için 69 farklı türde toplam 21 bin 93 ağaç dikti. Vatandaşlar ve kurumlara da 11 bin 877 ağaç dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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