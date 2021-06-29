Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri, 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri, 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek, ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı.

Paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalındaki Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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