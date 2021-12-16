Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Diyarbakır'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Merkez Yenişehir ilçesinde adliye çıkışında yaşanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'da 14 Aralık'ta Ekinciler köyündeki arazi anlaşmazlığı davası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Altan Güler hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
Bir binanın güvenlik kamerasına tarafların birbirlerine silah, sopa ve oturaklarla saldırdığı yansımıştı.
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri