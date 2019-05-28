Diyarbakır'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da dün meydana gelen ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da dün meydana gelen ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün öğlen saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu 13. kilometresinde yaşandı. 47 AH 872 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır'a seyir halindeyken yolcu almak için durağa yanaşmak üzere olan 21 M 0356 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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