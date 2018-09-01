Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi

Diyarbakır'da, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe HDP'li milletvekilleri, CHP Diyarbakır il yönetimi ve vatandaşlar katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında alana alınan vatandaşlar, bir süre çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de bir konuşma yaptığı mitinge katılan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, drone görüntüleri ile alanı kontrol etti.

Miting, konuşmaların ardından çalınan şarkılarla sona erdi. - DİYARBAKIR