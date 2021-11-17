Diyarbakır'da 1. Doğu Pediatri Kongresi yarın başlıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen 1. Doğu Pediatri Kongresi yarın başlıyor.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamada, Doğu Pediatri Derneğinin, DÜ'deki 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleyeceği kongrede çocuk sağlığı ve hastalıklarının konuşulacağı bildirildi.

Tüm illerden hekimlerinin katılacağı kongrenin, 18 Kasımda kurslarla başlayıp, 21 Kasım'a kadar sürecek yoğun bir bilimsel program içerdiği ifade edilen açıklamada, Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen'in görüşlerine de yer verildi.

Şen, bölgede ilk defa bu denli geniş katılımlı bir kongre düzenlediklerini belirterek, kongrenin kente ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Doğu Pediatri Kongre Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul ise daha önce çocuk sağlığını konuşmak üzere küçük çaplı seminerler ve toplantılar gerçekleştirildiğini ifade ederek, 18-21 Kasım'da ise 4 gün sürecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena da yaklaşık bir yıldır Diyarbakır'da gerçekleştirecek olan kongre için ciddi hazırlık yaptıklarını aktararak, "Tüm bölgelerimizden 1000 civarı çocuk hekiminin katılacağı ve çocuk sağlığının tüm yönleri ile ele alınacağı kongremizi gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Kongreye destek sunan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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