Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi

26.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:50

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1 ton 724 kilogram esrar ve 587 bin 704 kök kenevir ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan Yıldırım-7 operasyonu kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler numune alınarak imha edilirken 5 şüpheli göz altına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1 ton 724 kilogram esrar ve 587 bin 704 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Birlik köyü, Şakan mezrası, Miaran ve Kılaraş kırsalında icrasına başlanan narko terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

NUMUNE ALINARAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda, 1 ton 184 kilogramı toz, 540 kilogramı kubar olmak üzere toplam 1 ton 724 kilogram esrar, 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ile muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı, kenevir bitkilerinin numune alınmasının ardından imha edildiği, ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

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Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Haber Yorumları (3)
VAHVAH: Biryerde bir pislik sürekli ve yaygın şekilde yapılıyor o yerlerdeki toplum bunu mübah görüp kabulleniyor ise o bölgede çıkar için her şey mübahlaşöoş demektir o toplumun yeni üyelerinin süratle o bölge yaşantısında elden geldiğince izole edilerek ahlaki ve gerçekci eğitime tabi tutulması gerekir
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VAHVAH: Ahlak çöküntüsünün sonucu
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HELYUM HELİP: Diyarbakırlıların kafaları bu aralar çok Dumanlı herhalde
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