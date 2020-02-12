Diyarbakır'da 1,5 yıllık evli çift, evlerinde ölü bulundu

12.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 1,5 yıl önce evlenen Memduh Tüfek ile Yasemin Tüfek (25), evlerinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Jandarma Memduh Tüfek'in eşini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

İlçeye bağlı Kılıçkaya Mahallesi'nde yaşayan Memduh-Yasemin Tüfek'in evinden, 10 Şubat Pazartesi günü silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Aynı dakikalarda kilitli kapıyı kırarak içeri giren komşular, 1,5 yıllık evli çifti kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.Tüfek çifti, yapılan otopsinin ardından Kılıçkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Jandarma, Memduh Tüfek'in eşi Yasemin Tüfek'i öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor

Kaynak: DHA