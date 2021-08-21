Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki aşı çalışmaları olumlu karşılandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan aşılama çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan aşılama çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

TİHEK Kurul üyesi Ünal Sade, yaptığı açıklamada, kurumlarının 2016 yılında kanunu çıkan ve Türkiye'de "insan haklarının korunması ve geliştirilmesi", "ayrımcılıkla mücadele" ve "ulusal önleme mekanizması" olarak üç temel görev üzerine kurulduğunu söyledi.

Cezaevleri, nezarethaneler ve geri gönderme merkezleri gibi birtakım kurumlarda denetim yapma görevlerinin olduğunu ve bunu yaparken çeşitli maksatlarla haberli ve habersiz denetim yaptıklarını anlatan Sade, bu kapsamda heyet olarak kentte bir takım incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemeler yaptıklarını ifade eden Sade, şunları kaydetti:

"Cezaevindeki görüşmemiz genel içerikliydi. Mahkumların yaşadıkları ortamlar, gıda ve beslenme durumları, sağlık koşulları ve diğer konularda nasıl bir muamele ile karşı karşıyalar, insan onuruna uygun bir şekilde orada tutuluyorlar mı, sorunları ve ihtiyaçları var mı? Onları tespit etmek ve onları gözlemlemekti amacımız. Onlarla beraber yemek yedik. Bulundukları ortamları Kovid-19'un kısıtlamaları bozmayacak şekilde gezdik ve gözlemledik. Temel amaç geniş bir amaçtı ama tabi Kovid-19 kapsamında da özel bir değerlendirme yapmış olduk. Bu anlamda da Diyarbakır'daki cezaevimizde şartlar nedir, gerek görevlilerin gerek mahkumların aşılanmasında nasıl bir yol alınmıştır ve diğer alınan önlemler nedir, onları da inceledik. Son derece memnuniyetle müşahede ettik ki hem çalışanlar hem mahkumlarda ciddi bir aşılama faaliyeti yürütülmüş. Gerekli önlemler son derece hızlı bir şekilde alınmış. Onu da memnuniyetle gördük."

Genel olarak yaptığı incelemeleri daha sonra raporlayacaklarını belirten Sade, "Uzman arkadaşlarımızla birlikte hem cezaevinin koşullarını inceledik hem çok sayıda mahkum veya tutukluyla görüşerek, onların görüşlerini aldık. Bu ziyarette edindiğimiz izlenimleri, mahkumların bize dile getirdikleri sorunları daha sonra hazırlayacağımız rapora yansıtacağız. Bu raporlar hem ilgili kuruluşlar hem de kamuoyuyla paylaşılacak. Bu ziyaretlerin ardından da izleme ziyareti dediğimiz, tespit ettiğimiz vurgular varsa onlar da nasıl ilerleme sağlanmış onları tekrar gözlemlediğimiz yeni ziyaretlerimiz de olacak." diye konuştu.

Sade, ziyaret kapsamında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Başsavcı Vekili Hakan Hançer ile de görüştüklerin belirterek, "Hem kurumumuzla ilgili bilgilendirme ve istişareler yaptık hem de bu ziyarette edindiğimiz izlenimleri kendilerine yansıtmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan