Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayımladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayımladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK'nın yaz kararnamesine göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu - Haberler
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