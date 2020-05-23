Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Ramazan Bayramı mesajı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:30

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavuz, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının gölgesinde onbir ayın sultanına hüzünle veda ettiklerini bildirdi.

"Aramıza koyduğumuz mesafeler ve hemhal olamayacağımız bayram günlerinin içimizde oluşturduğu buruklukla bayrama giriyoruz." ifadesini kullanan Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Daha sağlıklı bir dünya, daha verimli bir hayat için birey olarak devletimizin öngördüğü tedbirlere göre dizayn edeceğimiz yeni bir hayata da adapte olmamız kaçınılmaz bir görevdir. Milletimizin, tüm İslam aleminin ve kadim medeniyet kentimiz Diyarbakır'ın necip halkının Ramazan Bayramını tebrik eder, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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